Tam kıvamında ve pratik: Pilav tarifi

Mutfak literatüründe "tane tane olması" bir zorunluluk olarak tanımlanan Pirinç Pilavı, Türk mutfak disiplininin en teknik yemeklerinden biridir. Onu sıradan bir haşlanmış pirinçten ayıran en temel fark; pirincin nişastasından tamamen arındırılması, tereyağıyla her bir tanesinin mühürlenmesi ve "demleme" aşamasındaki sabırdır.
PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı Baldo veya Osmancık pirinci (kaliteli, iri taneli olması şarttır)
- 3 su bardağı sıcak su (veya tercihen sıcak tavuk suyu)
- 3 yemek kaşığı tel veya arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı (hakiki lezzet için)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)
- 3-4 damla limon suyu (kar gibi beyaz olması için)
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Pirinci geniş bir kaba alın, üzerine ılık su ve bir miktar tuz ekleyerek en az 20 dakika bekletin. Ardından pirinci, akan suyun altındaki su tamamen berraklaşana kadar (nişasta bitene kadar) nazikçe yıkayın ve iyice süzün.
- Pilav tenceresine tereyağını ve sıvı yağı alın. Şehriyeleri ekleyip renkleri hafif kahverengiye dönene kadar orta ateşte kavurun.
- Süzülen pirinçleri ekleyin. Pirinç taneleri şeffaflaşana ve birbirine yapışmadan tencerede "tıkır tıkır" sesler çıkarana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Pirinçleri kırmamaya özen gösterin.
- Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) tencereye boşaltın. Tuzunu ve 3-4 damla limon suyunu ekleyin. (Limon, pirincin o saf beyaz rengini korumasını sağlar).
- Tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyin, kaynadıktan sonra ateşi en kısığa getirin. Pirinçler suyunu tamamen çekip üzerinde küçük delikler (göz göz olma) oluşana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
- Ocağı kapatın. Tencerenin kapağını açıp üzerine kağıt havlu serin ve kapağı tekrar kapatın. Pilavı kendi buharında demlenmesi için en az 15-20 dakika kesinlikle karıştırmadan bekletin.
- Demlenen pilavı bir tahta kaşık veya çatal yardımıyla alttan üste doğru nazikçe havalandırın ve sıcak servis yapın.