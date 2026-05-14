Tam kıvamında ve pratik: Pilav tarifi

Mutfak literatüründe "tane tane olması" bir zorunluluk olarak tanımlanan Pirinç Pilavı, Türk mutfak disiplininin en teknik yemeklerinden biridir. Onu sıradan bir haşlanmış pirinçten ayıran en temel fark; pirincin nişastasından tamamen arındırılması, tereyağıyla her bir tanesinin mühürlenmesi ve "demleme" aşamasındaki sabırdır.

PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı Baldo veya Osmancık pirinci (kaliteli, iri taneli olması şarttır)

3 su bardağı sıcak su (veya tercihen sıcak tavuk suyu)

3 yemek kaşığı tel veya arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı (hakiki lezzet için)

1 yemek kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)

3-4 damla limon suyu (kar gibi beyaz olması için)

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı