Tane tane pilavın sırrı... Sofraların vazgeçilmezi pilavı bir de böyle deneyin!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:41

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:41

Pilav, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak her daim özel bir yere sahiptir. Ancak her zaman istenilen tane tane ve lezzetli pilavı yapmak bazen ustalık gerektirebilir. İşte bu noktada, pilavın tane tane olmasını sağlayacak püf noktaları devreye girer...

MALZEMELER

2 su bardağı uzun taneli pilavlık pirinç

3 su bardağı su veya tavuk eti suyu

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayın. Bunun için pirinci bir süzgece koyun ve su altında yıkayarak nişastasını ve tozunu arındırın. Yıkama işlemi sırasında pirincin üzerindeki beyazlık azalana kadar yıkamaya devam edin. Ardından süzgecin altında iyice süzün.

Tereyağı veya sıvı yağı derin bir tencerede eritin. Bir miktar şehriye ekleyerek renginin koyulaşmasını bekleyin. Ardından pirinci ekleyip kısık ateşte tereyağında hafifçe kavurarak yağın her tane pirince iyice kaplamasını sağlayın.

Pirinçleri kavurduktan sonra üzerine su veya tavuk eti suyunu ekleyin. Eğer su kullanıyorsanız tuz ekleyin. Tavuk eti suyu kullanıyorsanız tuz eklemeyebilirsiniz, çünkü tavuk eti suyu zaten tuzlu olacaktır.

Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Bu süre yaklaşık olarak 15-20 dakika olacaktır.

Pilav suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve tencerenin kapağını açmayın. Pilavın dinlenmesi için 10-15 dakika bekleyin. Bu süre içinde pilav taneleri daha da şişecek ve tane tane olacaktır.