Taş fırın lezzeti evinizde: Tarsus gevreği tarifi

Tarsus gevreği, simit ve açma arasında bir kıvama sahiptir. Ancak onu özel kılan en önemli özellik, taş fırınlarda pişirilmesiyle ortaya çıkan kendine has çıtırlığı ve uzun süre bayatlamadan tazeliğini korumasıdır. Ev fırınlarında da benzer dokuyu yakalamak mümkün!

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (veya 1 yemek kaşığı kuru maya)

5 – 5,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

1 su bardağı pekmez + 1 çay bardağı su

Bolca kavrulmuş susam

YAPILIŞI

Ilık süt, su, sıvı yağ, şeker ve mayayı geniş bir kaba alın. Güzelce karıştırın.

Ardından tuz ve azar azar un ilavesiyle yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp rulo yapın.

Ruloların uçlarını birleştirerek halka şekli verin.

Her bir halkayı önce pekmezli suya, sonra bol kavrulmuş susama bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 10 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika, üzeri iyice kızarana dek pişirin.