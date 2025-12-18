Taş fırın tadında enfes lezzet: MasterChef fındık lahmacun tarifi

Fındık lahmacun, geleneksel Türk mutfağında özellikle Mersin ve çevresi başta olmak üzere sıkça yapılan, klasik lahmacuna göre daha küçük boyutlarda hazırlanan bir çeşittir; adı “fındık” gibi küçük ve ağızda kolay lokmalık oluşundan gelir. Peki, taş fırın tadında olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef fındık lahmacun tarifi...

FINDIK LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2–3 su bardağı un

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 yemek aşığı zeytinyağı

İç harç için:

300–400 gram orta yağlı kıyma

1–2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2–3 adet domates (rendelenmiş)

1–2 adet sivri biber (ince doğranmış)

Bir tutam maydanoz (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber (damak tadına göre)

FINDIK LAHMACUN YAPILIŞI

Geniş bir kaba un, tuz, maya ve şekeri alın.

Ilık su ve zeytinyağı ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan kıvamda bir hamur yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örtüp yaklaşık 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın:

Kıyma, soğan, domates, biber, salça ve baharatları bir kapta iyice karıştırın.

Eğer karışım çok suluysa biraz galeta unu veya un ekleyebilirsiniz.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

İnce yuvarlaklar halinde açın.

Açtığınız minik hamurların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 220–250°C fırında 8–12 dakika kadar pişirin.

Kenarları hafifçe kızarınca çıkarın.

Sıcak sıcak servis edin; yanında limon dilimleri, maydanoz ve ayran ile mükemmel uyum sağlar.

Afiyet olsun!