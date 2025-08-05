Taş fırın tadında ev yapımı belen tava

Belen Tava, Antakya yöresinde genellikle taş fırınlarda toprak güveçlerde pişirilen bu geleneksel lezzet, ev fırınlarında da kolaylıkla hazırlanabiliyor. Az malzemeyle bol aroma sunan hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofraların baş tacı olmaya aday.
Malzemeler
- 500 gram kuzu kuşbaşı (isteğe göre dana da kullanılabilir)
- 2 adet kuru soğan
- 4-5 diş sarımsak
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı kapya biber
- 2 adet domates
- 2 adet patates (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, pul biber, kekik
- 1 çay bardağı su
Yapılışı
- Soğanları hilal şeklinde doğrayın, sarımsakları bütün bırakın veya ikiye bölün. Biberleri iri halkalar halinde, domatesleri küp küp doğrayın. Patates kullanacaksanız elma dilimi şeklinde doğrayın.
- Tüm malzemeleri (et, sebzeler, salçalar, baharatlar ve zeytinyağı) geniş bir fırın tepsisinde iyice harmanlayın.
- 1 çay bardağı suyu kenardan dökün.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kapalı şekilde 45 dakika, ardından üzeri açık şekilde 15-20 dakika pişirin. Etler yumuşayıp sebzeler karamelize olmalı.