Taş fırın tadında ev yapımı belen tava

Belen Tava, Antakya yöresinde genellikle taş fırınlarda toprak güveçlerde pişirilen bu geleneksel lezzet, ev fırınlarında da kolaylıkla hazırlanabiliyor. Az malzemeyle bol aroma sunan hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofraların baş tacı olmaya aday.

Malzemeler

500 gram kuzu kuşbaşı (isteğe göre dana da kullanılabilir)

2 adet kuru soğan

4-5 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

2 adet domates

2 adet patates (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

1 çay bardağı su

Yapılışı