Tatlı başlangıçlara özel: Kalabalık kahvaltılara kakaolu pankek şöleni

Pazar sabahları sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde, sofrada hem göze hem damağa hitap eden tarifler arıyorsanız bu öneri tam size göre! Klasik pankeke çikolata dokunuşu ekleyerek hazırlanan kakaolu pankek, özellikle çocukların ve tatlıseverlerin favorisi olacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Servis için öneriler:

Muz, çilek, yaban mersini gibi meyveler

Bal, çikolata sosu veya fındık kreması

Pudra şekeri

TARİF

Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta köpürene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.

Kuru malzemeleri eleyerek ekleyin:

Un, kakao, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek ekleyin. Pürüzsüz, akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Isıtılmış ve hafifçe yağlanmış yapışmaz tavaya bir kepçe pankek harcından dökün. Üzeri göz göz olunca ters çevirin ve her iki tarafını da pişirin.

Ilındıktan sonra dilerseniz muz dilimleri, çikolata sosu ya da pudra şekeriyle süsleyerek servis edin.