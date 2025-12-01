Tatlı ekşi sosla mükemmel uyum: Kızarmış wonton yapımı

Kızarmış wonton, Çin mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biridir. İçinde genellikle kıyma, karides veya sebze bulunan bu çıtır hamur bohçaları, hem aperatif olarak hem de çorba yanında servis edilebilir. Hazırlaması kolay ve görüntüsü şık olan kızarmış wonton, davet sofraları ve atıştırmalık menüler için harika bir seçenektir.

MALZEMELER

Hamur için:

20–25 adet wonton hamuru (marketlerden hazır alınabilir)

İç harç için:

200 gr kıyma (tercihen dana veya tavuk)

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı susam yağı

Tuz ve karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ (kızartmak için yeterli miktarda)

Servis için:

Tatlı ekşi sos veya soya sosu

HAZIRLANIŞI

1. İç harcı hazırlayın

Kıyma, doğranmış soğan, sarımsak, soya sosu, susam yağı, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırın. Homojen bir harç elde edin.

2. Wontonları doldurun

Wonton hamurunu düz bir zemine serin.

Her hamurun ortasına yaklaşık 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.

Kenarlarını hafifçe su ile ıslatarak üçgen veya dikdörtgen şeklinde kapatın. Kenarların iyice kapandığından emin olun.

3. Kızartma işlemi

Derin bir tavada veya fritözde yağı ısıtın (yaklaşık 170–180°C).

Wontonları dikkatlice yağa bırakın ve altın rengi olana kadar 2–3 dakika kızartın.

Kızaran wontonları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

4. Servis

Sıcak wontonları tatlı ekşi sos veya soya sosuyla servis edin. İster tek başına, ister çorba yanında sunabilirsiniz.