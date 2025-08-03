Tatlı ikilemine son veren enfes lezzet: Brookies tarifi

Brookies, adını brownie ve cookie kelimelerinin birleşiminden alır. Alt kısmı yumuşacık çikolatalı brownie, üstü ise çıtır kıvamlı kurabiye hamurudur. İki farklı lezzeti tek lokmada sunar. Yarı brownie yarı cookie olan bu tatlı, özellikle kararsız kalan tatlı tutkunlarının favorisi haline geliyor. Peki, tatlı ikilemine son veren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis brookies tarifi...

BROOKIES TAR İ F İ

Malzemeler

Brownie katı için:

100 g bitter çikolata

100 g tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1/2 su bardağı un

1/4 çay kaşığı tuz

Kurabiye katı için:

50 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1/3 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1/2 çay kaşığı vanilya

3/4 su bardağı un

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı damla çikolata

BROOKIES YAPILI Ş I

Tereyağını ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Şeker ve yumurtayı ayrı bir kapta çırpın.

Eriyen çikolatayı karışıma ekleyip un ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serili fırın kabına dökün.

Tereyağı ve şekerleri çırpın.

Yumurtayı ve vanilyayı ekleyin.

Kuru malzemeleri ilave edip karıştırın.

En son damla çikolataları ekleyin.

Hazırladığınız kurabiye hamurunu kaşıkla brownie karışımının üzerine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri altın rengi aldığında fırından alın, tamamen soğuduktan sonra dilimleyin.

Vanilyalı dondurma ile servis ederek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!