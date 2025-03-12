Tatlı kaçamak: Orman meyveli dondurmalı pasta tarifi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:06

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:06

Yazın en tatlı kaçamağı olacak orman meyveli dondurmalı pasta, hem ferahlatıcı hem de görsel olarak şahane bir tatlı! Renkli meyvelerin ve kremsi dondurmanın buluştuğu bu tarif, özel günlerde ve sıcak havalarda misafirlerinizi etkilemek için harika bir seçenek. İşte, pratik ve lezzet dolu orman meyveli dondurmalı pasta tarifi!

Malzemeler

1 paket kakaolu bisküvi (tabanı için)

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

500 ml vanilyalı dondurma

500 ml orman meyveli dondurma

1 su bardağı çilek (dilimlenmiş)

1 su bardağı böğürtlen

1 su bardağı ahududu

1/2 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı çırpılmış krema (üzeri için)

1 yemek kaşığı bal veya pudra şekeri (isteğe bağlı)

Bitter çikolata rendesi (süsleme için)

Yapılışı

1. Pasta Tabanını Hazırlayın

Kakaolu bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kelepçeli kalıba bastırarak yayın.

Buzdolabında 15 dakika dinlendirin ki taban sertleşsin.

2. Dondurma Katmanlarını Ekleyin

Oda sıcaklığında hafifçe yumuşamış vanilyalı dondurmayı bisküvi tabanının üzerine yayın.

Üzerine orman meyveli dondurmayı ekleyin ve düzeltin.

Pastayı buzluğa kaldırıp en az 2-3 saat sertleşmesi için bekletin.

3. Üzerini Süsleyin

Sertleşen pastanın üzerine çırpılmış kremayı güzelce yayın.

Dilimlenmiş çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersinlerini yerleştirin.

Üzerine rendelenmiş bitter çikolata serpiştirerek süsleyin.

Hafif tatlı bir lezzet için biraz bal veya pudra şekeri ekleyebilirsiniz.

4. Servis Edin

Buzluktan çıkardıktan sonra 5 dakika oda sıcaklığında bekletin, böylece kolayca dilimleyebilirsiniz.

Soğuk ve ferahlatıcı orman meyveli dondurmalı pastanız servise hazır!