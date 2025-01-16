Tatlı krizine basit çözüm: Vişneli brownie tarifi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:57

Güncelleme: 16.01.2025 - 14:57

Klasik brownie lezzetini ekşi tatlı vişnelerle buluşturmaya ne dersiniz? Vişneli brownie, hem yoğun çikolata aroması hem de vişnenin hafif ekşiliğiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, tam kıvamında bir vişneli brownie tarifi...

Malzemeler

Brownie için:

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Bir tutam tuz

Vişneli katman için:

1 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne (taze veya dondurulmuş)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Vişneli Karışımı Hazırlayın:

Küçük bir tencereye vişneleri, şekeri ve limon suyunu ekleyin.

Orta ateşte vişneler hafif yumuşayıp suyunu salana kadar pişirin.

Karışımı soğumaya bırakın.

Çikolatalı Harcı Hazırlayın:

Tereyağını ve bitter çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada eritin, iyice karıştırın ve soğuması için bir kenara alın.

Ayrı bir kapta yumurtaları ve toz şekeri köpürene kadar çırpın.

Eritilmiş çikolata karışımını, vanilya özütünü ekleyip karıştırın.

Kuru Malzemeleri Ekleyin:

Unu, kakaoyu ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Brownie’yi Hazırlayın:

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı dökün.

Üzerine vişneli karışımı kaşıkla gezdirin ve hafifçe dağıtarak karışıma şekil verin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Kürdan testi yapın; brownie’nin içi hafif nemli kalmalıdır.

Servis:

Brownie’yi oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyin ve servis edin. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.