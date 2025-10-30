Tatlı krizine doğal çözüm: Havuç tatlısı nasıl yapılır?

Tatlı denince akla şerbetli ya da sütlü klasikler gelse de, havuç tatlısı hem hafifliği hem de doğal aromasıyla sofralarda kendine özel bir yer edinmiş durumda. Rengiyle iştah kabartan, kıvamıyla ağızda dağılan bu tatlı; özellikle çay saatleri ve akşam yemekleri sonrası için mükemmel bir seçenek. Üstelik yapımı da oldukça kolay!

MALZEMELER

4 adet orta boy havuç

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için: Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin ve tavada şekeri ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar kavurun.

Havuçlar suyunu çekince ocaktan alın, ceviz ve tarçını ekleyip karıştırın.

Bisküvileri ufalayın ve karışıma ilave ederek yoğurun.

Harçtan küçük parçalar alarak top veya dilim şekli verin.

Üzerini Hindistan ceviziyle kaplayın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Servis Önerisi:

Soğuk servis edildiğinde hem lezzeti hem de dokusu daha belirgin hale gelir. Yanında bir fincan kahveyle harika bir ikili oluşturur.