Tatlı krizine hızlı çözüm: Çikolatalı sufle tarifi

Fransız mutfağının en özel tatlılarından biri olan çikolatalı sufle, dışı hafif kabarmış ve içi akışkan çikolata dolu yapısıyla tatlı tutkunlarının gözdesi. Kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, hem misafir sofralarında hem de kendi kendinize keyif yapmak istediğiniz anlarda en çok tercih edilen tatlılardan biri. Püf noktalarına dikkat edildiğinde, evde de restoran lezzetinde sufle yapmak mümkün. Peki, tatlı krizine hızlı çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, çikolatalı sufle tarifi...



Malzemeler

150 g bitter çikolata

100 g tereyağı

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

Bir tutam tuz

Üzeri için pudra şekeri

Yapılışı