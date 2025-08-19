Tatlı krizine hızlı çözüm: Çikolatalı sufle tarifi

Fransız mutfağının en özel tatlılarından biri olan çikolatalı sufle, dışı hafif kabarmış ve içi akışkan çikolata dolu yapısıyla tatlı tutkunlarının gözdesi. Kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, hem misafir sofralarında hem de kendi kendinize keyif yapmak istediğiniz anlarda en çok tercih edilen tatlılardan biri. Püf noktalarına dikkat edildiğinde, evde de restoran lezzetinde sufle yapmak mümkün. Peki, tatlı krizine hızlı çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, çikolatalı sufle tarifi...
Malzemeler
- 150 g bitter çikolata
- 100 g tereyağı
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- Bir tutam tuz
- Üzeri için pudra şekeri
Yapılışı
- Küçük bir tencerede tereyağı ile birlikte çikolatayı kısık ateşte eritin. Hafifçe soğumaya bırakın.
- Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri mikserle çırpın. Karışım beyazlaşıp kabarana kadar çırpmaya devam edin.
- Eritilmiş çikolatayı yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyin. Un ve bir tutam tuzu ekleyip spatula ile karıştırın.
- Sufle kaplarını tereyağıyla yağlayıp hafifçe unlayın. Karışımı kaplara paylaştırın.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 8-10 dakika pişirin. (Dışı pişmiş, içi akışkan kalmalı.)
- Fırından çıkarınca üzerine pudra şekeri serpin, dilerseniz yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.