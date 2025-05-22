Tatlı krizine pratik çözüm: Az malzemeli irmik topları tarifi

Canınız tatlı çekti ama elinizin altında fazla malzeme yok mu? O halde bu tarif tam size göre! Az malzemeyle hazırlanan irmik topları, hem cepten hem zamandan tasarruf ettiriyor. Üstelik fırın gerektirmiyor, pişirme derdi yok. Pratik, lezzetli ve her lokmasıyla mutlu eden bir tarif arıyorsanız, bu minik toplar vazgeçilmeziniz olacak.

MALZEMELER (10-12 adet için)

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Hindistan cevizi (bulamak için)

YAPILIŞI

Küçük bir tencereye süt, irmik ve şekeri ekleyin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ve vanilini ekleyip iyice karıştırın.

Karışımı soğumaya bırakın (15-20 dakika buzdolabında bekletebilirsiniz).

Soğuyan karışımdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

İrmik toplarını Hindistan cevizine bulayın ve servis edin.