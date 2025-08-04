Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatlı krizine pratik çözüm: Bisküvili havuç topları tarifi

Tatlı krizine pratik çözüm: Bisküvili havuç topları tarifi

4.08.2025 15:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tatlı krizine pratik çözüm: Bisküvili havuç topları tarifi

Yumuşacık havuç ve çıtır bisküvinin uyumuyla hazırlanan bu pratik atıştırmalık, tatlı krizlerine lezzetli bir çözüm sunuyor.

Hindistan ceviziyle buluşan bu minik toplar, çay saatlerinden özel gün sofralarına kadar her yerde afiyetle yeniyor.

Malzemeler

  • 3 adet orta boy havuç
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre azaltılabilir)
  • 1 paket (200 gr) petibör bisküvi (ya da yulaflı bisküvi)
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için

  • Hindistan cevizi
  • (isteğe bağlı) kakao, antep fıstığı tozu, renkli pasta süsleri

Yapılışı

  1. Havuçları yıkayıp rendeleyin. Tavaya alıp tereyağı ve şekeri ekleyin. Orta ateşte, suyunu salıp çekene kadar yumuşayıncaya kadar pişirin (yaklaşık 10 dk).
  2. Ocaktan aldığınız havuçlu karışımı soğumaya bırakın. Soğuyunca, rondoda çekilmiş (veya ezilmiş) bisküvileri, tarçını ve cevizi ekleyin. Homojen kıvam alana kadar yoğurun.
  3. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın. Dışını Hindistan cevizine veya dilediğiniz kaplamaya bulayın.
  4. Tatlınız hemen yenebilir ama buzdolabında 30 dakika bekletirseniz çok daha lezzetli ve kıvamlı olur.
İlgili Konular: #Tatlı tarifi #pratik tatlı #pratik tatlı tarifi