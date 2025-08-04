Tatlı krizine pratik çözüm: Bisküvili havuç topları tarifi

Hindistan ceviziyle buluşan bu minik toplar, çay saatlerinden özel gün sofralarına kadar her yerde afiyetle yeniyor.
Malzemeler
- 3 adet orta boy havuç
- 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre azaltılabilir)
- 1 paket (200 gr) petibör bisküvi (ya da yulaflı bisküvi)
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için
- Hindistan cevizi
- (isteğe bağlı) kakao, antep fıstığı tozu, renkli pasta süsleri
Yapılışı
- Havuçları yıkayıp rendeleyin. Tavaya alıp tereyağı ve şekeri ekleyin. Orta ateşte, suyunu salıp çekene kadar yumuşayıncaya kadar pişirin (yaklaşık 10 dk).
- Ocaktan aldığınız havuçlu karışımı soğumaya bırakın. Soğuyunca, rondoda çekilmiş (veya ezilmiş) bisküvileri, tarçını ve cevizi ekleyin. Homojen kıvam alana kadar yoğurun.
- Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın. Dışını Hindistan cevizine veya dilediğiniz kaplamaya bulayın.
- Tatlınız hemen yenebilir ama buzdolabında 30 dakika bekletirseniz çok daha lezzetli ve kıvamlı olur.