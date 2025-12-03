Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik çözüm: Badem helvası tarifi

Badem helvası; besleyici içeriği, kolay hazırlanışı ve benzersiz aromasıyla her dönem popülerliğini koruyan tatlılardan biridir. Çay saatlerinde, misafir sofralarında ya da özel günlerde tercih edilen bu nefis helva; sade malzemelerle yapılan, ancak damakta uzun süre kalan şık bir tatlıdır. Peki, tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik çözüm nasıl yapılır? İşte, enfes badem helvası tarifi...

BADEM HELVASI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz badem (badem unu)

125 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Bir tutam tuz (lezzeti derinleştirir)

Üzeri için:

Kavrulmuş file badem

Şerbeti için:

Şeker, su ve sütü bir tencerede karıştırın.

Ocakta sadece ısıtın; kaynamasına gerek yok, şekerin hafifçe çözünmesi yeterlidir.

BADEM HELVASI YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı geniş bir tencerede eritin.

Yağ tamamen eriyince un ve badem ununu ekleyip karıştırmaya başlayın.

Helvayı kısık ateşte 15–20 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun.

Rengi altın sarısına döndüğünde kıvamı hazır demektir.

Hazırladığınız ılık şerbeti azar azar tencereye dökün.

Bu aşamada sıçramaları önlemek için dikkat edin.

Şerbet tamamen çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Ocaktan alıp 5–10 dakika dinlendirdikten sonra şekil vererek servis edin.

Üzerine file badem serpiştirerek hem görünüm hem lezzet katabilirsiniz.

Afiyet olsun!