Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalık: Portakallı yulaflı kurabiye tarifi

Tatlı krizleri sırasında hem hızlı hem de sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız, portakallı yulaflı kurabiye ideal bir seçenektir. Yulafın doyuruculuğu ve portakalın taze aromasıyla hazırlanan bu düşük şekerli tarif, kısa sürede hem sağlıklı hem de lezzetli bir kurabiye sunar. İşte, enfes tadıyla portakallı yulaflı kurabiye tarifi...

PORTAKALLI YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler (12-15 adet için)

1 adet orta boy portakalın rendesi ve suyu

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı un

1/4 su bardağı hindistancevizi veya toz şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı:

2-3 yemek kaşığı kuru üzüm veya ceviz

PORTAKALLI YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

Fırını 180°C’ye ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın.

Portakal kabuğu rendesi ve suyunu bir kapta karıştırın.

Zeytinyağı veya tereyağını ekleyin, ardından toz şekerle karıştırın.

Yulaf ezmesi, un, kabartma tozu, tuz ve tarçını ekleyip hamuru yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye dizin.

İsteğe bağlı olarak üzerine biraz yulaf veya ceviz serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Kurabiyeler altın rengi aldığında fırından çıkarın.

Ilıyınca servis edin.

Afiyet olsun!