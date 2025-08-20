Tatlı krizlerine çözüm olan pratik atıştırmalık: Vişneli muffin tarifi

Muffinler, pratikliği ve lezzetiyle özellikle evde yapılan atıştırmalıkların favorisi haline geldi. Vişneli muffin ise hem tatlı hem ekşi aromasıyla damakları şenlendiriyor. Kolay hazırlanışı ve hızlı pişme süresi sayesinde misafirlerinize ya da kendinize kısa sürede nefis bir tat sunabilirsiniz. Bu tarif, muffinlerin yumuşak dokusunu ve vişnelerin doğal lezzetini bir araya getiriyor. Peki, tatlı krizlerine çözüm olan bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, leziz vişneli muffin tarifi...

VİŞNELİ MUFFIN TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

1/4 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı vanilin

1 su bardağı taze veya dondurulmuş vişne

VİŞNELİ MUFFIN YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, karbonat, tuz ve şekeri geniş bir kapta karıştırın.

Başka bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ ve vanilini çırpın.

Kuru karışıma yavaş yavaş ekleyin ve homojen bir hamur elde edin.

Vişneleri hafifçe una bulayarak hamura ekleyin.

Bu, vişnelerin muffinler içinde eşit dağılmasını sağlar.

Hamuru muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Üzerine isteğe bağlı olarak bir miktar toz şeker serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Kürdan testi ile içinin tamamen piştiğinden emin olun.

Sıcak çay veya kahve ile servis ederek keyifli bir tatlı molası verebilirsiniz.

Afiyet olsun!