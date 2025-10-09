Tatlı krizlerine doğal çözüm: İncir tatlısı tarifi

Kuru incir, Anadolu mutfağının en değerli meyvelerinden biridir. Lif, mineral ve doğal şeker açısından zengin bu besin, sade tüketildiğinde olduğu kadar tatlılara dönüştüğünde de damaklarda iz bırakır. Özellikle şerbetli incir tatlısı, cevizle buluştuğunda hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz incir tatlısı tarifi…

MALZEMELER

15 adet kuru incir

1 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için: Kaymak veya dondurma (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

İncirleri yumuşatın:

Kuru incirleri sıcak suda yaklaşık 10–15 dakika bekletin. Yumuşadıktan sonra süzün ve sap kısımlarını kesin.

İçlerini doldurun:

Her incirin ortasına birer tatlı kaşığı kadar ceviz içi koyun ve hafifçe bastırarak kapatın.

Tencereye dizin:

Doldurduğunuz incirleri küçük bir tencereye düzgünce dizin. Üzerine toz şekeri serpin ve suyu ekleyin.

Pişirin:

Orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 20–25 dakika kadar pişirin. Suyun hafif koyulaşmasına dikkat edin.

Tereyağını ekleyin:

Ocağı kapatmadan birkaç dakika önce tatlının üzerine tereyağını gezdirin. Bu, tatlıya parlaklık ve aroma verir.

Dinlendirin ve servis edin:

Tatlı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun. Servis ederken üzerine kaymak veya dondurma ekleyebilirsiniz.