Süper Lig'de ayrılığı resmen duyurdu!

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Burak Yılmaz, maçın ardından flaş röportajda, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı" demişti.

16 MAÇTA 8 GALİBİYET

Burak Yılmaz, bu sezon İsmet Taşdemir'in ardından Gaziantep FK'nin başına geçmişti. 40 yaşındaki genç teknik direktör, Gaziantep'te 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep FK, sıradaki iki maçında Çaykur Rizespor (Türkiye Kupası) ve Başakşehir ile karşılaşacak.