Tatlı krizlerine hızlı çözüm: Çikolata soslu tavuk göğsü tatlısı tarifi

Türk mutfağının köklü sütlü tatlılarından biri olan tavuk göğsü, günümüzde daha pratik bir şekilde hazırlanarak sofralarda yerini alıyor. Yoğun kıvamı ve pürüzsüz dokusuyla muhallebiye benzeyen bu tatlı, çikolata sosu ile zenginleştirildiğinde bambaşka bir lezzet deneyimi sunar. Özellikle kısa sürede hazırlanan tatlı tarifleri arasında öne çıkan çikolata soslu tavuk göğsü, hem hafif hem de tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunar. İşte, nefis çikolata soslu tavuk göğsü tatlısı tarifi...

ÇİKOLATA SOSLU TAVUK GÖĞSÜ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Tatlı için:

1 litre süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

3 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1/2 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata sosu için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı un

ÇİKOLATA SOSLU TAVUK GÖĞSÜ TATLISI YAPILIŞI

Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencereye alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca vanilin ve tereyağını ekleyin.

1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Karışımı borcama dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Sos için süt, su, kakao, şeker ve unu karıştırarak pişirin.

Koyu kıvam alınca ocaktan alın ve hafif ılınmasını bekleyin.

Sosu tatlının üzerine eşit şekilde dökün.

Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Dilimleyerek soğuk servis edin.

Afiyet olsun!