Tatlı krizlerine lokmalık çözüm: Tiramisu topları tarifi

Tiramisu topları, İtalyan mutfağının dünyaca ünlü tatlısı tiramisunun daha pratik, daha modern ve servis etmesi kolay bir versiyonudur. Fırın gerektirmeyen yapısı sayesinde kısa sürede hazırlanır; çay saatlerinden davet sofralarına, kahve yanında ikramlıktan özel gün sunumlarına kadar her anın favorisi olur. İşte, nefis tiramisu topları tarifi...

TİRAMİSU TOPLARI TARİFİ

Malzemeler

1 paket savoiardi (kedi dili) bisküvi

200 gram labne veya mascarpone peyniri

1 çay bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı kakao (üzeri için)

1 paket vanilin

Kaplamak İçin (isteğe bağlı):

Hindistan cevizi

Kakao

Eritilmiş çikolata

TİRAMİSU TOPLARI YAPILIŞI

Kedi dili bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Granül kahveyi sıcak suda eritin ve ılımaya bırakın.

Labne (veya mascarpone), pudra şekeri ve vanilini bir kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Bisküvi tozu ve kahveyi kremaya ekleyin.

Ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Topları kakao, Hindistan cevizi ya da eritilmiş çikolataya bulayın.

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!