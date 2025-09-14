Tatlı krizlerine pratik çözüm: Glütensiz sufle tarifi

Glütensiz sufle, klasik çikolatalı sufle tarifinden farklı olarak un yerine glüten içermeyen alternatif malzemeler kullanılarak hazırlanan bir tatlıdır. Bu sayede çölyak veya glüten hassasiyeti olan kişiler de bu enfes tatlının tadını çıkarabilir. İçten akan çikolatası ile hem görsel hem de lezzet açısından benzersiz bir deneyim sunar. Peki, tatlı krizlerine pratik çözüm olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis glütensiz sufle tarifi...

GL Ü TENS İ Z SUFLE TAR İ F İ

Malzemeler:

100 gr bitter çikolata (glütensiz)

50 gr tereyağı

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır unu (glütensiz un alternatifi)

Bir tutam tuz

Servis için pudra şekeri veya dondurma

GL Ü TENS İ Z SUFLE YAPILI Ş I

Fırını 180°C’ye ısıtın.

Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve içlerini hafifçe mısır unu ile kaplayın.

Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Karışım tamamen pürüzsüz olmalı.

Yumurta, yumurta sarıları ve toz şekeri mikserle çırpın.

Karışım krema kıvamına gelene kadar çırpılmalı.

Eritilmiş çikolata ve tereyağını yumurtalı karışıma ekleyin.

Mısır ununu ve bir tutam tuzu da ilave edip spatula ile nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına eşit şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Suflelerin dışı kabarırken içi yumuşak ve akışkan kalmalı.

Sıcak servis edin.

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya yanında dondurma ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!