Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: MasterChef irmik tatlısı tarifi

İrmik tatlısı, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı yorumlarla yapılan, köklü bir tatlıdır. Hem pratik hazırlanışı hem de yoğun lezzetiyle ev yapımı tatlılar arasında öne çıkan irmik tatlısı, doğru teknikle hazırlandığında pastane tadını aratmaz. Peki, tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, MasterChef irmik tatlısı tarifi...

İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Tatlı için:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

İRMİK TATLISI YAPILIŞI

Yabancı kaynaklardaki klasik yöntemlere uygun olarak, önce şerbet hazırlanır.

Su ve şeker kaynatılır, kaynadıktan sonra limon suyu eklenerek 2–3 dakika daha kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

Yumurta ve şeker bir kapta iyice çırpılır.

Ardından yoğurt ve sıvı yağ eklenir.

Karışıma irmik, kabartma tozu ve vanilya ilave edilerek homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır.

Hazırlanan karışım yağlanmış fırın kabına dökülür.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirilir.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökülür.

Bu yöntem, Yunan ve Ortadoğu tatlılarında sıkça kullanılan klasik şerbetleme tekniğidir.

Afiyet olsun!