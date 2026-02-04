Tatlı krizlerine sağlıklı çözüm: Glütensiz çikolatalı kurabiye tarifi

Glütensiz çikolatalı kurabiye, klasik kurabiye tariflerinden farklı olarak buğday unu kullanılmadan hazırlanır ve yoğun çikolata aromasıyla öne çıkar. Glüten hassasiyeti olanlar için güvenle tüketilebilen bu tarif, aynı zamanda daha hafif tatlılar tercih edenler tarafından da sıkça tercih edilir. Peki, tatlı krizlerine sağlıklı çözüm olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, nefis glütensiz çikolatalı kurabiye tarifi...

GLÜTENSİZ ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1,5 su bardağı ince çekilmiş fındık unu veya badem unu

1 su bardağı damla çikolata

GLÜTENSİZ ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI

Yumurtaları ve pudra şekerini derin bir kapta açık renk alana kadar çırpın.

Kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Fındık unu (veya badem unu) ilave edin.

Spatula ile homojen olana kadar karıştırın.

Damla çikolatayı ekleyip hamura eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 10–12 dakika pişirin.

Kurabiyeler yumuşak görünebilir; soğudukça kıvam alır.

Afiyet olsun!