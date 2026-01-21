Tatlı krizlerine sağlıklı çözüm: Şekersiz kakaolu fındık kreması tarifi

Şekersiz kakaolu fındık kreması, fındığın doğal yağı ve aromasıyla kakao ve doğal tatlandırıcıların buluştuğu sağlıklı bir sürülebilir kremadır. İlave şeker içermemesi sayesinde özellikle sağlıklı beslenenler, sporcular ve çocuklar için ideal bir alternatiftir. Peki, tatlı krizlerine sağlıklı çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla şekersiz kakaolu fındık kreması tarifi...

ŞEKERSİZ KAKAOLU FINDIK KREMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ fındık

2 yemek kaşığı kakao

2–3 yemek kaşığı bal veya hurma özü (isteğe göre)

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı veya fındık yağı

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

2–3 yemek kaşığı süt veya bitkisel süt (kıvam için)

ŞEKERSİZ KAKAOLU FINDIK KREMASI YAPILIŞI

Fındıkları önceden 180 derece fırında 10–12 dakika kavurun ve kabuklarını ovup ayıklayın.

Kavrulmuş fındıkları mutfak robotuna alın ve pürüzsüz bir fındık ezmesi kıvamı alana kadar çekin.

Kakao, bal (veya hurma özü), yağı ve vanilyayı ekleyin.

Kıvamını ayarlamak için azar azar süt ilave ederek tekrar çekin.

Homojen ve sürülebilir bir kıvam elde ettiğinizde cam kavanoza aktarın.

Afiyet olsun!