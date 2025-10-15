Tatlı krizlerine şımartıcı çözüm: MasterChef çikolatalı ravioli tarifi

Ravioli, İtalyan mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. İçinde peynir, sebze ya da et gibi çeşitleri bulunan ravioli, tatlı formuyla da sofraları süsleyebiliyor. Özellikle çikolatalı versiyonu, hem görsel hem de lezzet açısından tatlı severlerin favorisi haline geldi. Peki, tatlı krizlerine şımartıcı çözüm olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef çikolatalı ravioli tarifi...

ÇİKOLATALI RAVIOLI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çimdik tuz

1 yemek kaşığı şeker

İç harç için:

100 gram bitter çikolata (eritilmiş)

50 gram krem peynir

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için:

Pudra şekeri

Çikolata sosu veya eritilmiş çikolata

ÇİKOLATALI RAVIOLI YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açın.

Yumurtaları kırın, tuz ve şekeri ekleyin.

Hamuru yoğurun ve elastik bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.

Üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika dinlendirin.

Eritilmiş çikolatayı krem peynir ve pudra şekeriyle karıştırın.

Homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Hamuru ince açın, küçük kareler kesin.

Her karenin ortasına bir çay kaşığı çikolatalı harç koyun.

Hamurun kenarlarını kapatıp sıkıca bastırarak raviolileri kapatın.

Geniş bir tencerede su kaynatın, raviolileri suya atın.

Hamurlar suyun yüzeyine çıkınca yaklaşık 3-4 dakika daha haşlayın.

Raviolileri süzün ve tabaklara alın.

Üzerine pudra şekeri serpin, çikolata sosuyla süsleyerek servis edin.

Dilerseniz içerisine fındık kreması veya karamel sos da ekleyerek farklı aromalar deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun!