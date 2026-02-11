Tatlı krizlerini bastıran sağlıklı atıştırmalık: Chia tohumlu kurabiye tarifi

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte popülerliği artan chia tohumu, artık sadece smoothie ve pudinglerde değil, kurabiyelerde de yerini alıyor. Besleyici içeriği sayesinde uzun süre tok tutan chia tohumlu kurabiye; çay saatlerinde, kahve yanında ya da ara öğün olarak tercih edilebilecek hafif bir atıştırmalık. Kıtır dokusu ve hafif tatlı aromasıyla klasik kurabiyelere sağlıklı bir alternatif sunan bu tarif, pratik yapımıyla da öne çıkıyor. İşte, nefis chia tohumlu kurabiye tarifi...

CHİA TOHUMLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı esmer şeker veya toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 çay bardağı yoğurt

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2–2,5 su bardağı un

CHİA TOHUMLU KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı ve şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Chia tohumunu ilave edin.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15–20 dakika pişirin.

Altı hafif kızardığında fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!