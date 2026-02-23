Tatlı krizlerinin acil durum butonu: Sadece 10 dakikada akışkan çikolatalı sufle tarifi

Aniden bastıran tatlı krizlerine, çat kapı gelen misafire veya sadece kendinizi şımartmak istediğiniz o anlara en hızlı çözüm... Gerçek çikolatalı, içi lav gibi akan nefis bir sufle tarifi!

MALZEMELER (2 KİŞİLİK DEV LEZZET)

80 gram bitter çikolata (Kaliteli bir çikolata, suflenin kaderini belirler)

50 gram tereyağı (Yaklaşık 1 tepeleme yemek kaşığı)

2 adet büyük boy yumurta (Oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un (Tepeleme olmasın)

Kapları Yağlamak İçin:

Çok az tereyağı ve 1 tatlı kaşığı kakao

ADIM ADIM TARİF

Fırınınızı 220 dereceye (alt-üst ayar, fansız) ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Sufle fırına girdiğinde içerisi çok sıcak olmalı. Sufle kaplarının (veya ısıya dayanıklı fincanların) içini tereyağı ile iyice yağlayın ve her yerine yapışacak şekilde kakao serpin. (Bu adım suflenin kolayca kabarmasını sağlar).

Bitter çikolatayı ve tereyağını cam bir kaseye alın. İçinde kaynayan su olan bir tencerenin üzerine (su kaseye değmeyecek şekilde) oturtup, eriyene kadar karıştırın. Tamamen pürüzsüz olunca ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Ayrı bir çırpma kabında yumurtaları ve toz şekeri, rengi açılıp köpük köpük olana kadar mikserle çırpın. (Bu işlem suflenin dışının puf puf olmasını sağlar).

Ilınan çikolatalı karışımı, köpüren yumurtaların içine yavaş yavaş eklerken bir yandan da spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırın. (Yumurtanın köpüğünü söndürmemeye dikkat edin).

Son olarak unu eleyerek karışıma ilave edin ve un topakları kaybolana kadar spatulayla yavaşça yedirin.

Hazırladığınız harcı, yağlayıp kakaoladığınız kaplara paylaştırın (kapların üzerinde 1 parmak boşluk kalsın, kabaracak). Önceden sımsıcak olmuş 220 derece fırının orta rafında tam 8 dakika pişirin.