Tatlı severlerin vazgeçilmezi: Pratik trileçe tarifi...

Özellikle pastanelerin en çok tercih edilen lezzetlerinden biri haline gelen trileçe üç farklı sütle hazırlanan yumuşacık kek tabanı, üzerine dökülen karamel ya da meyveli sosla birleşerek unutulmaz bir tat sunuyor.

MALZEMELER

Kek için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sütlü karışım için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı süt tozu veya buharlaştırılmış süt (yoksa normal süt de olur)

Karamel sos için:

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 ml krema

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Kek ilk sıcağını attıktan sonra çatalla delikler açın.

Hazırladığınız sütlü karışımı kekin üzerine dökün ve buzdolabında birkaç saat dinlendirin.

Karamel sos için şekeri kısık ateşte eritip tereyağı ekleyin. Ardından kremayı ekleyip karıştırın.

Soğuyan trileçenin üzerine karamel sosu dökün ve dilimleyerek servis edin.