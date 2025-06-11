Tatlı ve acının muhteşem uyumu: Acı biber reçeli tarifi

Farklı lezzetler denemeyi sevenler için acı biber reçeli, sofralara hem sıra dışı hem de lezzetli bir dokunuş katıyor. Kahvaltılarda, peynir tabaklarında veya et yemeklerinin yanında sunabileceğiniz bu özel reçel, tatlı ve acının dengeli birleşimiyle damaklarda iz bırakıyor. Peki, tatlı ve acının muhteşem uyumu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis acı biber reçeli tarifi...





ACI BİBER REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kırmızı acı biber

500 gram kırmızı kapya biber (acı oranını dengelemek için)

600 gram toz şeker

1 çay bardağı elma sirkesi

1 adet limonun suyu

1 su bardağı su

ACI BİBER REÇELİ YAPILIŞI

Biberlerin sap ve çekirdeklerini temizleyin.

Mutfak robotunda biberleri küçük küçük doğrayın.

Elinizde doğrayacaksanız çok ince doğramaya özen gösterin.

Doğradığınız biberleri geniş bir tencereye alın.

Üzerine toz şekeri ekleyip birkaç saat bu şekilde bekletin (tercihen 3-4 saat).

Bu işlem biberlerin suyunu salmasını sağlar.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak kaynatmaya başlayın.

Kaynadıktan sonra suyu, sirkeyi ve limon suyunu ekleyin.

Kıvam alana kadar yaklaşık 40-50 dakika kaynatın.

Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Reçel koyulaşmaya başladığında kıvam kontrolü yapın: Bir tabağa damlatıp biraz soğutun, yayılmıyorsa kıvamı olmuştur.

Reçeli sıcakken steril kavanozlara doldurun ve kapaklarını kapatın.

Ters çevirip 1 gün bekletin.

Serin ve karanlık bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun!