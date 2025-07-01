Tatlı ve tuzlunun buluştuğu enfes lezzet: Ballı peynirli tost tarifi

Kahvaltıda sıradanın dışına çıkmak isteyenler için harika bir öneri: ballı peynirli tost! Tatlı bal ve tuzlu peynirin mükemmel uyumu, sabahlarınıza farklılık katacak. Hem pratik hem de lezzetli bu tarif, birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, tatlı ve tuzlunun buluştuğu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis ballı peynirli tost tarifi...





BALLI PEYNİRLİ TOST TARİFİ

Malzemeler

2 dilim ekşi maya veya tam buğday ekmeği

2 dilim beyaz peynir ya da keçi peyniri

1 tatlı kaşığı bal

Tereyağı (tostu kızartmak için)

İsteğe bağlı:

Ceviz, taze kekik veya birkaç dilim muz

BALLI PEYNİRLİ TOST YAPILIŞI

İki dilim ekmeğin bir yüzüne hafifçe tereyağı sürün.

Bu yüzeyler dışarıya gelecek şekilde olacak.

Ekmeğin iç kısmına dilimlenmiş peynirleri yerleştirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı bal gezdirin.

Lezzetini artırmak isterseniz biraz dövülmüş ceviz serpebilirsiniz.

Diğer ekmek dilimini kapatarak tostunuzu tamamlayın.

Tost makinesinde veya tavada her iki tarafını altın rengi alana kadar kızartın.

Peynirin hafifçe erimesi yeterli olacaktır.

Tostunuzu sıcak sıcak, yanında bir fincan bitki çayı ya da taze sıkılmış portakal suyu ile servis edebilirsiniz.

Üzerine ekstra bal gezdirerek sunumunuzu tatlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun!