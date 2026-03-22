Tatlı ve tuzlunun mükemmel uyumu: Balkabaklı börek nasıl yapılır?

Balkabaklı börek, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralara sıcaklık katan, hafif tatlı aromasıyla farklı bir lezzet sunan geleneksel bir tariftir. Hem çay saatlerinde hem de ana öğünlerde tercih edilebilecek bu börek, pratik hazırlanışıyla da dikkat çeker.

MALZEMELER

3 adet yufka

500 gram balkabağı (rendelenmiş)

1 çay bardağı toz şeker (damak tadına göre ayarlanabilir)

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için: yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

İç harcı hazırlayın: Rendelenmiş balkabağını bir kaba alın. Üzerine şekeri ekleyin ve birkaç dakika bekleyin. Balkabağı suyunu salacaktır. Ardından ceviz ve tarçını ekleyip karıştırın.

Yufkaları hazırlayın: Yufkayı tezgaha serin ve üzerine sıvı yağ sürün. İkinci yufkayı üzerine koyup tekrar yağlayın.

İç harcı yerleştirin: Hazırladığınız balkabaklı karışımı yufkanın geniş kenarına eşit şekilde yayın.

Şekil verin: Yufkayı rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayarak gül böreği formu verin veya tepsiye düz şekilde yerleştirin.

Pişirme: Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.