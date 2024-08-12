Tavda tel tel Katmer tarifi... MasterChef Katmer nasıl yapılır?

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:52

Günün her saatinde tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler için tavada kolayca hazırlayabileceğiniz bir katmer tarifi... Saça ihtiyaç duymadan, kısa sürede pişirip keyifle tüketebileceğiniz bu pratik lezzet, hem tatlı krizlerini dindirecek hem de misafirlerinizi şımartacak. Ceviz ve tereyağının enfes buluşmasıyla ortaya çıkan bu katmer tarifini hemen denemek isteyeceksiniz!

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı su (yaklaşık)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamuru yoğururken)

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ (tereyağı ile karıştırmak için)

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı, katmerin arasına koymak için)

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz şeklinde açın.

Ortaya tuzu ekleyin, suyu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Sıvı yağı da ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatarak 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın (bu tariften yaklaşık 6-8 beze çıkabilir).

Bezeleri un yardımıyla tabak büyüklüğünde açın. Açtığınız hamuru ince bir tabaka olacak şekilde açmaya çalışın.

Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı karıştırın. Açtığınız hamurun her tarafına bu yağ karışımından sürün.

Yağladığınız hamurun üzerine dövülmüş ceviz içi serpebilirsiniz (isteğe bağlı).

Hamuru zarf şeklinde veya rulo yaparak katlayın ve bir kenara alın.

Tüm bezeler için aynı işlemi tekrarlayın.

Katlanmış hamurları üzerini örterek yaklaşık 15-20 dakika daha dinlendirin.

Dinlenen katlanmış hamuru yeniden açarak biraz daha büyütün (çapı 25-30 cm olacak şekilde).

Isıtılmış tavaya hamuru yerleştirin ve orta ateşte her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.

Katmerin pişirme esnasında kabarması normaldir, bu tel tel ayrılmasını sağlar.

Pişen katmeri sıcak sıcak servis yapın.

Üzerine isteğe göre tereyağı sürebilir, bal veya kaymak ile de servis edebilirsiniz.