Tavuk kapama tarifi: MasterChef tavuk kapama nasıl yapılır?

Klasik Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden tavuk kapama, hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek. Yumuşacık haşlanmış tavuk etleri, tereyağlı pirinç pilavının üzerine kapatılarak pişirilir ve fırından çıktığında nefis bir bütünlük yakalar. İşte tavuk kapama tarifi...

MALZEMELER

Tavuk için:

1 adet bütün tavuk veya 6-7 parça tavuk baget/buton

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1 defne yaprağı

Pilav için:

2 su bardağı baldo pirinç

2,5 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (isteğe göre)

YAPILIŞI

Tavuk parçalarını tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Soğan, havuç, defne yaprağı, tuz ve karabiberi de ilave edin.

Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü alın ve orta ateşte 30-35 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan tavukları süzün, suyunu pilavda kullanmak üzere ayırın. Tavuk etlerini didikleyin veya bütün parça olarak bırakın.

Pirinci yıkayıp süzün. Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Üzerine tavuk suyunu ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav suyunu çektiğinde ocaktan alın, 5-10 dakika dinlendirin.

Fırına dayanıklı bir tepsiyi veya güveci yağlayın.

Altına pilavı yayın, üzerine haşlanmış tavukları düzgünce yerleştirin.

Tereyağını eritip karabiber, kekik ve toz biberle karıştırın, tavukların üzerine gezdirin.

180°C önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar, tavukların üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.