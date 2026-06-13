Tayland'dan sofralarınıza: Tom Yum Goong

Mutfak literatüründe Güneydoğu Asya’nın en karakteristik lezzet başyapıtlarından biri olan Tom Yum Goong (Goong, Tay dilinde karides anlamına gelir), damakta adeta bir tat patlaması yaratır. Bu tarifi sıradan çorbalardan ayıran en temel özellik; un veya nişasta gibi bağlayıcılar yerine, lezzet gövdesini tamamen taze aromatik köklerden ve taze sıkılmış misket limonu suyundan almasıdır.

TOM YUM GOONG TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı tavuk suyu (veya karides kabuklarından yapılmış stok)

2 sap limon otu (lemongrass - sadece beyaz kısımları, ezilmiş ve iri doğranmış)

4-5 dilim taze galangal kökü (bulunamazsa zencefil)

5 adet kaffir limonu yaprağı (hafifçe yırtılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3-4 adet Tayland acı biberi (bird's eye chili - hafifçe ezilmiş)

300 gram temizlenmiş iri karides (kuyrukları üzerinde kalabilir)

150 gram istiridye mantarı veya kültür mantarı (iri doğranmış)

1 adet küçük boy domates (isteğe bağlı, dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı Nam Prik Pao (Tay acı biber salçası)

3 yemek kaşığı balık sosu (fish sauce - tuz dengesi için)

4 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi sütü (kremsi doku için)

Taze kişniş yaprakları

Yapılışı