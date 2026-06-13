Tayland'dan sofralarınıza: Tom Yum Goong

Mutfak literatüründe Güneydoğu Asya’nın en karakteristik lezzet başyapıtlarından biri olan Tom Yum Goong (Goong, Tay dilinde karides anlamına gelir), damakta adeta bir tat patlaması yaratır. Bu tarifi sıradan çorbalardan ayıran en temel özellik; un veya nişasta gibi bağlayıcılar yerine, lezzet gövdesini tamamen taze aromatik köklerden ve taze sıkılmış misket limonu suyundan almasıdır.
TOM YUM GOONG TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı tavuk suyu (veya karides kabuklarından yapılmış stok)
- 2 sap limon otu (lemongrass - sadece beyaz kısımları, ezilmiş ve iri doğranmış)
- 4-5 dilim taze galangal kökü (bulunamazsa zencefil)
- 5 adet kaffir limonu yaprağı (hafifçe yırtılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3-4 adet Tayland acı biberi (bird's eye chili - hafifçe ezilmiş)
- 300 gram temizlenmiş iri karides (kuyrukları üzerinde kalabilir)
- 150 gram istiridye mantarı veya kültür mantarı (iri doğranmış)
- 1 adet küçük boy domates (isteğe bağlı, dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı Nam Prik Pao (Tay acı biber salçası)
- 3 yemek kaşığı balık sosu (fish sauce - tuz dengesi için)
- 4 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
- Yarım çay bardağı Hindistan cevizi sütü (kremsi doku için)
- Taze kişniş yaprakları
Yapılışı
- Geniş bir tencereye tavuk suyunu veya karides stoğunu alın. İçine ezilmiş limon otlarını, galangal dilimlerini, kaffir limonu yapraklarını, sarımsağı ve ezilmiş acı biberleri ekleyin. Tencereyi ocağa alıp kaynama noktasına getirin.
- Kaynamaya başlayan aromatik suyun altını kısın. Tencerenin kapağını kapatarak bu bitki ve köklerin şifalı aromalarını suya tamamen bırakması için yaklaşık 10-12 dakika boyunca kısık ateşte tıngırdatın.
- Sürenin sonunda tencereye Nam Prik Pao’yu (biber salçasını) ve doğranmış mantarları ekleyin. Mantarlar yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika orta ateşte pişirin.
- Temizlenmiş karidesleri ve domates dilimlerini tencereye ilave edin. Karideslerin sertleşip lastiksi bir doku almaması için pembeleşip kıvrılana kadar sadece 2-3 dakika boyunca çorbanın içinde pişirin.
- Karidesler pişer pişmez balık sosunu ve Hindistan cevizi sütünü ekleyip çorbayı bir tur karıştırın ve ocağın altını hemen kapatın.
- Ocağın altını kapattıktan sonra taze sıkılmış misket limonu suyunu çorbaya ekleyin. (Limon suyu kaynarken eklenirse çorbanın tadını acılaştırabilir, bu yüzden ateşten alındıktan sonra eklenmesi teknik bir zorunluluktur).
- Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine bolca taze kişniş yaprağı serpiştirerek sıcak olarak servis yapın.