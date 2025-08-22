Tayvan sokak lezzeti: MasterChef coffin bread tarifi

Tayvan sokak mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan coffin bread, kalın ve çıtır ekmeğin içinin boşaltılarak kremalı tavuk, sebze veya deniz ürünleriyle doldurulmasıyla hazırlanır. Hem doyurucu hem de görsel olarak etkileyici bu sokak yemeği, Tayvan’ın lezzet haritasında unutulmaz bir deneyim sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, Tayvan sokaklarının ruhunu sofranıza taşıyor. Peki, Tayvan'ın sokak lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef coffin bread tarifi...
Malzemeler
Ekmek için:
- 2 adet kalın dilim sandviç ekmeği (veya küp şeklinde kesilen ekmek)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
İç harç için:
- 200 g tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)
- 1 küçük havuç (küçük küpler halinde)
- 1 küçük patates (küçük küpler halinde)
- 50 g bezelye
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- Tuz, karabiber
- Mantar veya mısır (isteğe bağlı)
Yapılışı
- İç kremayı hazırlayın: Tavada tereyağını eritip un ekleyin, hafifçe kavurun. Üzerine sütü azar azar ekleyip topaklanmadan karıştırın. Haşlanmış tavuk, havuç, patates ve bezelyeyi ekleyip tuz, karabiber ile tatlandırın. Koyu kremalı bir harç elde edin.
- Ekmeği hazırlayın: Kalın sandviç ekmeklerinin içini dikkatlice oyun ve bir “kutucuk” oluşturun.
- Ekmek kutusunun kenarlarını tereyağı ile hafifçe kızartın, çıtır olmasını sağlayın.
- Hazırladığınız kremalı harcı ekmeğin içine doldurun.
- İsteğe göre üzerini ekstra peynir veya taze otlarla süsleyin ve sıcak servis edin.