Tayvan sokak lezzeti: MasterChef coffin bread tarifi

Tayvan sokak mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan coffin bread, kalın ve çıtır ekmeğin içinin boşaltılarak kremalı tavuk, sebze veya deniz ürünleriyle doldurulmasıyla hazırlanır. Hem doyurucu hem de görsel olarak etkileyici bu sokak yemeği, Tayvan’ın lezzet haritasında unutulmaz bir deneyim sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, Tayvan sokaklarının ruhunu sofranıza taşıyor. Peki, Tayvan'ın sokak lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef coffin bread tarifi...

Malzemeler

Ekmek için:

2 adet kalın dilim sandviç ekmeği (veya küp şeklinde kesilen ekmek)

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harç için:

200 g tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)

1 küçük havuç (küçük küpler halinde)

1 küçük patates (küçük küpler halinde)

50 g bezelye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Mantar veya mısır (isteğe bağlı)

Yapılışı