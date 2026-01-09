Tek tavada İtalya yolculuğu: Kremalı ve ıspanaklı Toskana Tavuğu tarifi

Tek bir tavada harikalar yaratan, sulu, yumuşacık tavuk ve yoğun kremalı sosuyla ekmek banmaya doyamayacağınız enfes bir tarif... İşte tam kıvamında kremalı ve ıspanaklı Toskana Tavuğu tarifi!

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü (Ortadan ikiye bölünmüş veya inceltilmiş)

1 paket süt kremsı (200 ml)

1 diş sarımsak (Ezilmiş)

1 avuç bebek ıspanak

5-6 parça kurutulmuş domates (Focaccia tarifinden arttıysa harika olur!)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Bir tutam rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Tavukları tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve tavukları arkalı önlü, üzeri kızarana kadar pişirin. Tavukları bir tabağa alın.

Aynı tavayı yıkamadan sarımsakları ve doğranmış kuru domatesleri ekleyip 1 dakika çevirin. Kokusu çıkınca kremayı dökün.

Sos hafifçe kaynamaya başlayınca ıspanakları ekleyin. Ispanaklar sönene kadar karıştırın.

Kenara ayırdığınız tavukları tekrar tavaya, sosun içine yatırın. Kısık ateşte sos koyulaşıp tavuklar tamamen pişene kadar 5-6 dakika daha pişirin.

Ocaktan almadan önce üzerine peynir rendesi ve kekik serpip sıcak servis yapın.