Tencerede lazanya nasıl yapılır? Adım adım pratik tarif

Fırın kullanmadan, yalnızca bir tencereyle nefis bir lazanya hazırlamak mümkün. Özellikle pratik yemek arayanlar, öğrenciler veya fırını olmayanlar için tencerede lazanya, hem kolay hem de en az fırında yapılan kadar lezzetli bir alternatif sunuyor. Yumuşacık lazanya yaprakları, bol domates sosu ve kıymalı harçla birleşerek mükemmel bir lezzete dönüşüyor. İşte adım adım tencerede lazanya tarifi…
MALZEMELER
Lazanya için
- 8–10 adet lazanya yaprağı (fırında ön haşlama istemeyen tür)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Kıymalı Harç için
- 300 g kıyma
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet domates (rendelenmiş) veya 1 su bardağı domates sosu
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
Beşamel Sos için
- 1,5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- Bir tutam tuz ve karabiber
HAZIRLANIŞI
1. Kıymalı harcı hazırlayın
Tencereye yağ ekleyip soğanları pembeleşene kadar soteleyin.
Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.
Sarımsak, salça, domates ve baharatları ekleyin.
5–6 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın.
2. Beşamel sosu yapın
Tavada tereyağını eritin.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Yavaş yavaş sütü ekleyip karıştırın.
Kıvam alınca tuz ve karabiber ekleyin.
3. Lazanyayı tencerede kat kat dizin
Geniş tabanlı bir tencereyi tereyağıyla yağlayın.
En alta lazanya yapraklarını kırarak yerleştirin.
Üzerine kıymalı harçtan, ardından beşamel sostan gezdirin.
Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrar edin.
En üste beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
4. Pişirme
Tencerenin kapağını kapatın.
Kısık ateşte 25–30 dakika pişirin.
Ara ara kontrol edip altını yakmamaya özen gösterin.
Lazanya yaprakları yumuşadığında pişmiş demektir.
SERVİS ÖNERİSİ
Piştikten sonra birkaç dakika dinlendirerek daha kolay porsiyonlayabilirsiniz. Yanına hafif bir salata veya yoğurtla servis edebilirsiniz.