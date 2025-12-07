Tencerede lazanya nasıl yapılır? Adım adım pratik tarif

Fırın kullanmadan, yalnızca bir tencereyle nefis bir lazanya hazırlamak mümkün. Özellikle pratik yemek arayanlar, öğrenciler veya fırını olmayanlar için tencerede lazanya, hem kolay hem de en az fırında yapılan kadar lezzetli bir alternatif sunuyor. Yumuşacık lazanya yaprakları, bol domates sosu ve kıymalı harçla birleşerek mükemmel bir lezzete dönüşüyor. İşte adım adım tencerede lazanya tarifi…

MALZEMELER

Lazanya için

8 –10 adet lazanya yapra ğı (fırında ön ha şlama istemeyen t ür)

1 su barda ğı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Kıymalı Harç için

300 g k ıyma

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (rendelenmiş) veya 1 su bardağı domates sosu

1 yemek kaşığı sal ça

2 yemek ka şığı sıvı yağ

1 çay ka şığı karabiber

1 çay ka şığı pul biber

Tuz

Beşamel Sos için

1,5 su barda ğı s üt

1 yemek ka şığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Bir tutam tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

1. Kıymalı harcı hazırlayın

Tencereye yağ ekleyip soğanları pembeleşene kadar soteleyin.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Sarımsak, salça, domates ve baharatları ekleyin.

5–6 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın.

2. Beşamel sosu yapın

Tavada tereyağını eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyip karıştırın.

Kıvam alınca tuz ve karabiber ekleyin.

3. Lazanyayı tencerede kat kat dizin

Geniş tabanlı bir tencereyi tereyağıyla yağlayın.

En alta lazanya yapraklarını kırarak yerleştirin.

Üzerine kıymalı harçtan, ardından beşamel sostan gezdirin.

Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrar edin.

En üste beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

4. Pişirme

Tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte 25–30 dakika pişirin.

Ara ara kontrol edip altını yakmamaya özen gösterin.

Lazanya yaprakları yumuşadığında pişmiş demektir.

SERVİS ÖNERİSİ

Piştikten sonra birkaç dakika dinlendirerek daha kolay porsiyonlayabilirsiniz. Yanına hafif bir salata veya yoğurtla servis edebilirsiniz.