Tereyağlı Fransız lezzeti: Madeleine tarifi

Fransız mutfağının zarif detaylarından biri olan madeleine, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda nostaljik bir ritüel. Midye kabuğunu andıran şekliyle hem göze hem damağa hitap eden bu küçük kekler, sade ya da limon aromalı haliyle kısa sürede favoriniz olabilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir madeleine tarifi!
MADELEINE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 100 gram toz şeker
- 100 gram tereyağı (eritilmiş)
- 100 gram un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı vanilya özü
- Bir tutam tuz
Yapılışı:
- Yumurta ve şekeri bir kapta açık sarı bir renk alana kadar çırpın.
- Vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyin.
- Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu eleyin; yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyin.
- Son olarak eritilmiş ama ılımış tereyağını ekleyin ve spatula ile karıştırın.
- Karışımı streç filmle kapatıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
- Madeleine kalıplarınızı yağlayıp unlayın, karışımdan birer tatlı kaşığı paylaştırın.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında 10-12 dakika pişirin.
- Fırından çıkan kekleri 5 dakika dinlendirip kalıptan çıkarın.