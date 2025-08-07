Tereyağlı Fransız lezzeti: Madeleine tarifi

Fransız mutfağının zarif detaylarından biri olan madeleine, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda nostaljik bir ritüel. Midye kabuğunu andıran şekliyle hem göze hem damağa hitap eden bu küçük kekler, sade ya da limon aromalı haliyle kısa sürede favoriniz olabilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir madeleine tarifi!

MADELEINE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

100 gram toz şeker

100 gram tereyağı (eritilmiş)

100 gram un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya özü

Bir tutam tuz

Yapılışı: