Trakya’nın lezzet sırrını keşfedin: Evde Tekirdağ köftesi tarifi

Tekirdağ köftesi, adını Marmara Bölgesi’nin Tekirdağ şehrinden alır ve özellikle Trakya mutfağının simgesi haline gelmiştir. Diğer köftelerden farkı, orta boy, yuvarlak ve hafif yassı şekli ve yağsız dana ve kuzu karışımı kullanılarak hazırlanmasıdır. Bu köfte, genellikle yanında ince dilimlenmiş soğan, domates ve biber ile servis edilir.



MALZEMELER

500 gr dana ve kuzu kıyma (yarı yarıya)

1 dilim bayat ekmek içi veya 2 yemek kaşığı galeta unu

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yumurta (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kıyma, soğan, ekmek içi ve baharatları bir kapta iyice yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

Izgara veya tavada, orta ateşte her iki tarafını da kızartın.

Yanında domates, biber ve pilav ile servis edin.