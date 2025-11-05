Türk mutfağının enfes lezzeti: Lebeniye çorbası tarifi

Kökeni Gaziantep ve Hatay mutfağına dayanan Lebeniye çorbası, Türk mutfağının en zarif ve besleyici geleneksel çorbalarından biridir. Yoğurt, pirinç, nohut ve kıymanın uyumundan doğan bu lezzet, hem mideyi yormaz hem de tam bir protein deposudur. Üzerine gezdirilen naneli tereyağıyla damakta unutulmaz bir tat bırakır. İşte adım adım evde kolayca yapabileceğiniz, tam ölçülü Lebeniye çorbası tarifi...
LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
Köftesi için:
- 200 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı ince bulgur
- Tuz, karabiber
Çorba için:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 5 su bardağı sıcak su veya et suyu
- Tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- İsteğe göre kırmızı pul biber
Yapılışı:
- Köfteleri hazırlayın: Kıyma, ince bulgur, tuz ve karabiberi yoğurun. Minik misket büyüklüğünde köfteler yapın. Tavada az yağda çevirerek hafifçe kızartın ya da fırında 10 dakika pişirin.
- Pirinçleri haşlayın: Bir tencereye 5 su bardağı sıcak suyu alın, pirinci ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.
- Yoğurt terbiyesini hazırlayın: Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Haşlanan pirincin suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş terbiyeye ekleyerek ılıştırın.
- Terbiyeyi tencereye ekleyin: Yoğurt karışımını tencereye azar azar dökün. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Nohut ve köfteleri ekleyin: Çorba kaynamaya başladıktan sonra haşlanmış nohutu ve kızarmış köfteleri ekleyin. 10 dakika daha pişirin.
- Sosu hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin. İçine kuru nane (isteğe göre kırmızı biber) ekleyin, hafifçe kavurun.
- Son dokunuş: Naneli tereyağını çorbanın üzerine gezdirin. Karıştırmadan, sunumdan hemen önce eklemeniz aromayı korur.