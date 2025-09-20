Türk mutfağının klasiği: Etli taze fasulye tarifi

Türk mutfağında yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan taze fasulye, hem hafif hem de besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle zeytinyağlı haliyle bilinse de, etli versiyonu da doyurucu ve besleyici bir ana yemek olarak tercih ediliyor. Yanında pirinç pilavı ve yoğurtla tamamlanan bu yemek, hem geleneksel hem de pratik bir lezzet sunuyor.

ETLİ TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze fasulye

250 gram kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy soğan

3 adet domates

2 adet yeşil biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı