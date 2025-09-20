Türk mutfağının klasiği: Etli taze fasulye tarifi

Türk mutfağında yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan taze fasulye, hem hafif hem de besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle zeytinyağlı haliyle bilinse de, etli versiyonu da doyurucu ve besleyici bir ana yemek olarak tercih ediliyor. Yanında pirinç pilavı ve yoğurtla tamamlanan bu yemek, hem geleneksel hem de pratik bir lezzet sunuyor.
ETLİ TAZE FASULYE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze fasulye
- 250 gram kuşbaşı dana eti
- 2 adet orta boy soğan
- 3 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- (İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı
- Fasulyeleri ayıklayın, kılçıklarını temizleyin ve verev şekilde doğrayın.
- Etleri bir tencerede kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Üzerine yağı ekleyin, doğranmış soğanları ve biberleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Salçaları ilave edip birkaç dakika karıştırın.
- Küp doğranmış domatesleri ekleyin ve suyunu bırakıp çekmesini bekleyin.
- Fasulyeleri tencereye ekleyin, tuz ve baharatlarını katın.
- Sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.
- Orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin. (Etin yumuşamasına göre süre uzayabilir.)
- Sıcak olarak, özellikle pilav ve yoğurt eşliğinde servis edin.