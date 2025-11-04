Türk mutfağının klasik tarifi: Etli nohut tarifi

Türk mutfağının köklü tatlarından biri olan etli nohut, yüzyıllardır hem köy mutfaklarında hem de şehir sofralarında pişen bir klasiktir. Protein açısından zengin nohudun, kuşbaşı etle birleştiği bu tarif; nefis kokusuyla, yanında pilav ve turşuyla tamamlanan bir ziyafete dönüşür. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen etli nohut, hem geleneksel hem de ev yapımı sıcaklığını sofralara taşır.
ETLİ NOHUT TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı nohut
- 300 gram kuşbaşı dana eti
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 4 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı:
- Nohutları hazırlayın: Bir gece önceden nohudu ıslatın. Ertesi gün süzüp yıkayın.
- Eti kavurun: Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın, ısınınca kuşbaşı etleri ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan ve salça ekleyin: Küp doğranmış soğanı ilave edin, pembeleşince salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Nohutları katın: Islatılmış nohudu ekleyin, birkaç dakika karıştırarak malzemelerin harmanlanmasını sağlayın.
- Suyunu ekleyin: Sıcak suyu tencereye alın, tuz ve baharatları ekleyin.
- Pişirin: Kapağını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika kadar pişirin. (Dilerseniz düdüklü tencerede 25 dakika yeterli olur.)