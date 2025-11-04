Türk mutfağının klasik tarifi: Etli nohut tarifi

Türk mutfağının köklü tatlarından biri olan etli nohut, yüzyıllardır hem köy mutfaklarında hem de şehir sofralarında pişen bir klasiktir. Protein açısından zengin nohudun, kuşbaşı etle birleştiği bu tarif; nefis kokusuyla, yanında pilav ve turşuyla tamamlanan bir ziyafete dönüşür. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen etli nohut, hem geleneksel hem de ev yapımı sıcaklığını sofralara taşır.

ETLİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı nohut

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı: