Türk mutfağının tarihi lezzeti: Etli Karnıyarık tarifi

Etli Karnıyarık, Türk mutfağının en zengin ve doyurucu yemeklerinden biridir. Patlıcanın, iç harçla buluşarak zeytinyağında pişmesiyle ortaya çıkan bu nefis yemek, özellikle yaz aylarında sofralarda sıkça yerini alır. Hem zengin içeriği hem de görsel şıklığıyla bu yemek, misafirler için de mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, etli karnıyarık tarifi ile damaklarınızı şenlendirebilirsiniz.
ETLİ KARNIYARIK TARİFİ
Malzemeler
İç harcı için:
- 500 gram dana kıyma
- 2 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet domates (doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Patlıcanlar için:
- 4 adet patlıcan (orta boy)
- Sıvı yağ (kızartmak için)
Sosu için:
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Patlıcanları hazırlayın: Patlıcanların saplarını kesin ve ortadan yarın. İçlerini bir kaşıkla dikkatlice oyun. Tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, sonra durulayıp kurulayın.
- Patlıcanları kızartın: Bir tavada sıvı yağı ısıtın, patlıcanları her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- İç harcı hazırlayın: Başka bir tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanları ve sarımsağı kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Doğranmış domatesi ve salçayı ekleyip karıştırın. Baharatlarla tatlandırın. 10 dakika pişirin.
- Patlıcanları doldurun: Kızarmış patlıcanların içine hazırladığınız iç harcı dikkatlice doldurun.
- Sosu hazırlayın: Domates salçasını sıcak su ile karıştırarak bir sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu karnıyarıkların üzerine dökün.
- Fırınlayın: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
- Servis edin: Fırından çıkan etli karnıyarıkları sıcak servis yapın.