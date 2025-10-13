Türk mutfağının tarihi lezzeti: Etli Karnıyarık tarifi

Etli Karnıyarık, Türk mutfağının en zengin ve doyurucu yemeklerinden biridir. Patlıcanın, iç harçla buluşarak zeytinyağında pişmesiyle ortaya çıkan bu nefis yemek, özellikle yaz aylarında sofralarda sıkça yerini alır. Hem zengin içeriği hem de görsel şıklığıyla bu yemek, misafirler için de mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, etli karnıyarık tarifi ile damaklarınızı şenlendirebilirsiniz.

ETLİ KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

500 gram dana kıyma

2 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet domates (doğranmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Patlıcanlar için:

4 adet patlıcan (orta boy)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Sosu için:

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı