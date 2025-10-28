Türk mutfağının unutulmaz lezzeti: Ali Nazik Tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir tarif olan Ali Nazik Kebabı, rivayete göre Yavuz Sultan Selim’in Antep ziyareti sırasında keşfedilmiş. Patlıcanın köz kokusu, yoğurdun kıvamı ve baharatlı etin sıcaklığıyla birleşince ortaya çıkan bu lezzet, adını zarafetinden alıyor. Evde sade malzemelerle, orijinal Gaziantep usulüne yakın bir Ali Nazik hazırlamak ise sanıldığından çok daha kolay...
ALİ NAZİK TARİFİ
Malzemeler:
Köz Patlıcanlı Yoğurt Tabanı için:
- 3 büyük patlıcan
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı lezzet için)
Etli Sos için:
- 350 gram dana ya da kuzu kıyma
- 1 adet küçük soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz (damak tadına göre)
Üzeri için:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Toz kırmızı biber
- Kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
- Patlıcanları közleyin: Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin. Kabuklarını soyun, bıçakla ince ince doğrayın ya da ezin.
- Yoğurt karışımını hazırlayın: Süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu karıştırın. Közlenmiş patlıcanları ekleyin. İyice harmanlayın ve servis tabağına yayın.
- Kıymayı kavurun: Tereyağı ve zeytinyağını tavaya alın. Küp doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Salça ve baharatları ekleyin: Domates salçasını, karabiberi, kırmızı biberi ve tuzu ekleyin. 1 çay bardağı sıcak su ilave ederek 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
- Sunuma hazırlık: Servis tabağındaki patlıcanlı yoğurt karışımının üzerine sıcak kıymayı gezdirin.
- Sosu hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritip içine biraz kırmızı biber ekleyin. Kebabın üzerine gezdirin.
- Son dokunuş: Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirip sıcak servis edin.