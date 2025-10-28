Türk mutfağının unutulmaz lezzeti: Ali Nazik Tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir tarif olan Ali Nazik Kebabı, rivayete göre Yavuz Sultan Selim’in Antep ziyareti sırasında keşfedilmiş. Patlıcanın köz kokusu, yoğurdun kıvamı ve baharatlı etin sıcaklığıyla birleşince ortaya çıkan bu lezzet, adını zarafetinden alıyor. Evde sade malzemelerle, orijinal Gaziantep usulüne yakın bir Ali Nazik hazırlamak ise sanıldığından çok daha kolay...

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeler:

Köz Patlıcanlı Yoğurt Tabanı için:

3 büyük patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı lezzet için)

Etli Sos için:

350 gram dana ya da kuzu kıyma

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz (damak tadına göre)

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kıyılmış maydanoz

Yapılışı: