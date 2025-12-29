Türk mutfağının ustalık eseri: Su böreği tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan su böreği, diğer böreklerden farklı olarak hamurun fırına girmeden önce suda haşlanmasıyla hazırlanır. Bu yöntem, böreğe hem yumuşak hem de katmanlı bir doku kazandırır. Genellikle kahvaltı sofralarında, bayramlarda ve özel davetlerde tercih edilen su böreği; ustalık, sabır ve doğru teknik gerektiren yapısıyla Türk mutfak kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.
SU BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
- 4 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
- 5–6 su bardağı un
İç harç için:
- 300 g beyaz peynir veya lor peyniri
- Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
- 150 g tereyağı (eritilmiş)
Haşlama için:
- Geniş bir tencerede bol kaynar su
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 kase soğuk su
Yapılışı
- Yumurta, tuz ve suyu bir kapta karıştırın.
- Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur yoğurun.
- Hamuru 8–10 eşit bezeye ayırın, üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
- Bezeleri oklava yardımıyla tepsi büyüklüğünde ince yufkalar hâlinde açın.
- Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın.
- Yufkaları tek tek kaynar suda 20–30 saniye haşlayın, ardından soğuk suya alın.
- Haşlanan yufkaları süzüp temiz bir bez üzerine serin.
- Fırın tepsisini bolca tereyağıyla yağlayın.
- İlk yufkayı tepsiye serin, üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.
- Birkaç kat yufka ve yağ işlemini tekrarlayın.
- Orta kata peynir ve maydanoz karışımını eşit şekilde yayın.
- Kalan yufkaları da aralarına tereyağı sürerek dizin.
- En üste bolca tereyağı gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 40–45 dakika pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra 10–15 dakika dinlendirip dilimleyin.