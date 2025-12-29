Türk mutfağının ustalık eseri: Su böreği tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan su böreği, diğer böreklerden farklı olarak hamurun fırına girmeden önce suda haşlanmasıyla hazırlanır. Bu yöntem, böreğe hem yumuşak hem de katmanlı bir doku kazandırır. Genellikle kahvaltı sofralarında, bayramlarda ve özel davetlerde tercih edilen su böreği; ustalık, sabır ve doğru teknik gerektiren yapısıyla Türk mutfak kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı su

5–6 su bardağı un

İç harç için:

300 g beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

150 g tereyağı (eritilmiş)

Haşlama için:

Geniş bir tencerede bol kaynar su

1 yemek kaşığı tuz

1 kase soğuk su

Yapılışı