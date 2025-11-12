Türk mutfağının vazgeçilmez klasiği: Arnavut ciğeri tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan Arnavut ciğeri, doğru pişirme tekniğiyle hazırlandığında nefis bir lezzet sunar. Kızartma yöntemiyle yapılan bu klasik tarifte dana ciğeri, unla kaplanarak kısa sürede kızartılır. Yanında sumaklı soğan salatası ve patatesle servis edildiğinde tam bir restoran lezzeti elde edilir.
ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana ciğeri (kuşbaşı doğranmış)
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Kızartmak için sıvı yağ
Servis için:
- 1 adet kırmızı soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı sumak
- Patates kızartması (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Ciğeri hazırlayın: Ciğerin zarlarını temizleyin ve kuşbaşı doğrayın. Suyunu çekmesi için kağıt havluyla kurulayın.
- Unlama işlemi: Bir kaba un, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyin. Ciğer parçalarını bu karışımda iyice bulayın.
- Kızartma: Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Ciğerleri yüksek ateşte 2–3 dakika boyunca kızartın. Uzun süre pişirmemeye dikkat edin; aksi halde ciğer sertleşir.
- Yağını süzdürün: Kızaran ciğerleri kevgirle alın, fazla yağı süzülmesi için kağıt havlu üzerine yerleştirin.
- Soğan salatası hazırlayın: İnce doğranmış soğanı sumak ve kıyılmış maydanozla karıştırın.