Türk mutfağının vazgeçilmez klasiği: Arnavut ciğeri tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan Arnavut ciğeri, doğru pişirme tekniğiyle hazırlandığında nefis bir lezzet sunar. Kızartma yöntemiyle yapılan bu klasik tarifte dana ciğeri, unla kaplanarak kısa sürede kızartılır. Yanında sumaklı soğan salatası ve patatesle servis edildiğinde tam bir restoran lezzeti elde edilir.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana ciğeri (kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

1 adet kırmızı soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı sumak

Patates kızartması (isteğe bağlı)

Yapılışı