Türk mutfağının vazgeçilmezi: Kıymalı pide tarifi

Hafta sonu kahvaltılarında ya da akşam yemeklerinde sıkça tercih edilen kıymalı pide, hem doyurucu hem de pratik bir alternatiftir. Evde kolayca yapılabilen bu tarif, fırından çıktığında yayılan mis gibi kokusuyla sofraların baş tacı olur. İşte enfes kıymalı pide tarifi...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin:

300 g dana kıyma

2 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı (fırından çıkınca sürmek için)

YAPILIŞI

Hamur için un, maya, şeker ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Ilık süt, su ve sıvı yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç harç için kıyma, doğranmış sebzeler, salçalar, yağ ve baharatları bir kapta harmanlayın.

Mayalanan hamuru 6-7 bezeye ayırın. Her birini uzun ince pide formunda açın.

Hamurun ortasına hazırladığınız kıymalı harcı yayın, kenarlarını hafif içe kıvırın.

Yağlı kağıt serili tepsiye pideleri dizin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan pidelerin kenarlarına tereyağı sürün ve sıcak servis edin.