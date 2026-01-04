Tuzlu krizlerinin en şık çözümü: Akdeniz esintili peynir ve kuru domatesli Focaccia tarifi

Yapımı ekmekten çok daha kolay, lezzeti ise pizzayla yarışacak bu tarif tam bir başyapıt. İşte o meşhur lezzetin sırları...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

500 gr un (Yüksek proteinli/ekmeklik un tercih edilir)

350 ml ılık su (Hamur cıvık olacak, korkmayın!)

1 paket instant maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı (Hamuru yoğururken değil, katlarken kullanılacak)

Üzeri ve Lezzetlendirme İçin:

10-12 adet kuru domates (Sıcak suda bekletilip yumuşatılmış)

100 gr beyaz peynir veya küp doğranmış Ezine peyniri (Mozzarella da kullanabilirsiniz)

2 dal taze biberiye

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

İri taneli deniz tuzu

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta un, maya, şeker ve tuzu karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp ılık suyu ekleyin. Bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla tüm malzemeler bütünleşene kadar karıştırın. Dikkat: Bu hamur klasik poğaça hamuru gibi değildir, oldukça cıvık ve ele yapışan bir kıvamda olması gerekir; sakın ekstra un eklemeyin.

Başka geniş bir kabın tabanını bolca zeytinyağı ile yağlayın. Cıvık hamuru bu kaba aktarın. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 8 saat (veya oda sıcaklığında 2 saat) mayalanmaya bırakın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Kabaran hamuru nazikçe tepsiye dökün. Parmak uçlarınızla hamuru kenarlara doğru hafifçe ittirerek dikdörtgen formunda yayın.

Tepsinin üzerini nemli bir bezle örtüp 30-40 dakika daha tepsi mayası almasını bekleyin. Bu, o puf puf dokuyu yakalamak için şarttır.

Ellerinizi zeytinyağına batırın. Parmak uçlarınızı hamura batırıp çıkararak o karakteristik çukurları oluşturun. Bu çukurlar zeytinyağını ve lezzeti hapsedecektir.

Oluşan çukurlara yumuşamış kuru domatesleri ve peynir küplerini hafifçe bastırarak yerleştirin. Üzerine taze biberiye yapraklarını ve iri deniz tuzunu serpiştirin. Son olarak üzerine cömertçe zeytinyağı gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri altın sarısı olup peynirler hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.