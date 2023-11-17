UNESCO onaylı Gaziantep mutfağı: Soğuk günler için ısıtıcı lezzetler

Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:21

Güncelleme: 17.11.2023 - 19:22

UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen Türkiye'nin ilk kenti Gaziantep'te, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan lezzetli kış yemekleri mangal ateşiyle buluşuyor.

Gaziantep'in önde gelen kış lezzetleri arasında yer alan soğan kebabı ve ayva kebabı, uzun uğraşlar sonucu özel olarak hazırlanan dövme demir şişlere dizilerek mangal ateşinde pişiriliyor.

Soğan kebabı, özenle seçilen kuru soğan ve etin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Kömür ateşinde pişirildikten sonra özel soslarla buluşturulan soğan kebabı, limon ve pişmiş biberle servis edilerek soğuk kış günlerine lezzet katıyor.

Diğer bir lezzet ise meyve ile etin muhteşem buluşması olan ayva kebabı. Ayvaların sirke suyu ile yıkanıp özenle hazırlandığı bu kebap, mangal ateşinde pişirilerek ince tabaklarda servis ediliyor.

Gaziantep'e özgü bu kış lezzetlerini tatmak isteyenler, hem yöresel tatları deneyimleyip hem de UNESCO'nun gastronomi şehirleri listesindeki bu özel kenti keşfetme fırsatını buluyor.